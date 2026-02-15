CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann spricht sich für Entlastungen bei der Einkommensteuer aus. Von seinem Vorschlag würden besonders höhere Einkommen profitieren. „Ich plädiere dafür, dass der Spitzensteuersatz nicht schon bei 68 000 Euro Jahresbrutto greift, sondern erst bei 80 000 Euro. So flachen wir den Mittelstandsbauch ab und sorgen für Entlastung“, sagte er der Bild am Sonntag. Für kleinere Einkommen setzt Linnemann auf eine Entlastung bei den Lohnnebenkosten. Man müsste „wieder Richtung 40 Prozent, denn im Moment gehen wir auf 45 Prozent zu“. Darum müssten die Gespräche mit dem Koalitionspartner SPD über Sozialreformen zu Ergebnissen führen. Auf Kapitaleinkünfte zusätzlich zur Quellensteuer noch Sozialabgaben zu erheben, lehnt Linnemann ab.