Ankunft von einem Koloss: Am Samstag ist das Mittelteil des Global-Class-Kreuzfahrtschiffs "Global Dream" in der Wismarer Werft angekommen. Nach Angaben der MV-Werften ist die "Global Dream" das größte Schiff, das je in Deutschland gebaut wurde.