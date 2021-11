Ein Team von "Ärzte ohne Grenzen" hat im zentralen Mittelmeer zehn Menschen tot im Unterdeck eines überfüllten Holzbootes gefunden, das berichtet die Organisation am Mittwoch. Die Crew des Such- und Rettungsschiffs Geo Barents habe die Schiffbrüchigen am Dienstag zu spät erreicht. Insgesamt seien 186 Menschen innerhalb von 24 Stunden gerettet worden. Vor dem Rettungseinsatz hatten die Organisationen Alarm Phone und Seabird auf das in Seenot geratene Boot aufmerksam gemacht. Bei der stundenlangen Rettungsaktion auf See, die weniger als 30 Seemeilen vor der libyschen Küste stattfand, informierten Überlebende des Holzbootes das Team von Ärzte ohne Grenzen über weitere auf dem Unterdeck eingepferchte Menschen, die auf Ansprache nicht reagierten. Überlebende berichteten demnach, dass die Menschen mehr als 13 Stunden auf dem beengten Unterdeck des Schiffes verbracht hätten, wo es stark nach Treibstoff gerochen habe. Vermutlich seien sie erstickt, teilte Ärzte ohne Grenzen mit.