Kurz vor der erwarteten Einigung sind die Verhandlungen über die Seegrenze zwischen Israel und Libanon in schwere Wasser geraten. Zunächst erhob Libanon Einwände gegen einen von den USA vermittelten Kompromissvorschlag, der beiden Ländern die friktionsfreie Ausbeutung von Gasvorkommen im Mittelmeer ermöglichen soll. Israels Regierung lehnte jegliche Veränderung am Abkommen ab und wies die Armeeführung an, sich auf eine militärische Eskalation an der Nordgrenze vorzubereiten. Libanons Regierung steht unter dem Druck der militanten Hisbollah, in Israel hatte Oppositionsführer Benjamin Netanjahu der Regierung eine Kapitulation vor dem Erzfeind vorgeworfen. Die USA kündigten an, sich weiter für eine Lösung einzusetzen.