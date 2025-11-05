Mehrere Seenotrettungsorganisationen im Mittelmeer wollen sich nicht weiter mit der Rettungsleitstelle in Libyen austauschen. Denn seit Jahren nehme Gewalt durch die libysche Küstenwache gegen Geflüchtete und Helfer zu, gab das neu gegründete Bündnis Justice Fleet bekannt. Sie forderten die EU auf, ihre Zusammenarbeit mit Libyen zu beenden. Die EU hat die libysche Rettungsleitstelle mit aufgebaut und finanziert die Küstenwache. Italien und die EU drängten die Seenotretter zuletzt immer mehr darauf, mit den libyschen Akteuren zu kommunizieren, während gleichzeitig zahlreiche Gewalttaten der Küstenwache auch in internationalen Gewässern dokumentiert sind, etwa gewalttätiges Verschleppen von Geflüchteten nach Libyen. In den Lagern drohen den Geflüchteten laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk Folter, Vergewaltigung und Zwangsarbeit.