Bei ihrer ersten Mission im Mittelmeer hat die Crew des deutschen Schiffs Sea-Watch 4 am Sonntag 97 Menschen aus Seenot gerettet. Wie die Betreiberorganisation Sea-Watch mitteilte, seien die Flüchtlinge mit einem überfüllten Schlauchboot in internationalen Gewässern vor Libyen unterwegs gewesen. Bereits am Samstag hatte die Sea-Watch 4 sieben Menschen aufgenommen. Deren Boot war den Angaben zufolge 45 Seemeilen vor der libyschen Küste gesichtet worden. Was mit den insgesamt 104 Migranten geschieht, ist derzeit noch unklar. Eine Rückkehr nach Libyen kommt laut den privaten Seenotrettern aufgrund der dortigen Menschenrechtslage nicht in Betracht. Die Sea-Watch 4 war in der Nacht zu Samstag im Zielgebiet angekommen, wo ihre Crew seither Ausschau nach Schiffbrüchigen hält. Das ehemalige Forschungsschiff wurde auf eine Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) aus Spendengeldern gekauft.