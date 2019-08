16. August 2019, 18:57 Uhr Mittelmeer Rettungsschiff wartet weiter

Die Europäische Kommission fordert eine verbindliche Lösung für Migranten, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet werden. "Die Situation, dass Menschen tage- und wochenlang auf See festsitzen, ist unhaltbar", sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Freitag. EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos lobte das Angebot von sechs EU-Ländern, darunter Deutschland, die Menschen an Bord der Open Arms aufzunehmen. Die Kommission stehe bereit, bei der Koordinierung zu helfen, "sobald eine Lösung für die Ausschiffung gefunden ist", schrieb er auf Twitter. Obwohl alle Migranten an Bord verteilt werden könnten, verbietet Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini der Open Arms die Einfahrt in die italienischen Häfen. Zeitweise waren 160 Gerettete an Bord. Nach und nach wurden einige von ihnen aus gesundheitlichen Gründen nach Malta und Italien gebracht. Südlich von Sizilien wartet zudem das Rettungsschiff Ocean Viking in internationalen Gewässern mit 356 geretteten Migranten.