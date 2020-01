Das deutsche Rettungsschiff Sea Watch 3 hat bei drei Rettungsaktionen im Mittelmeer am Donnerstag und Freitag 119 Menschen an Bord genommen. Die Crew warte auf einen "sicheren Hafen" und halte sich bereit für weitere Boote, die in Seenot geraten, teilte die Hilfsorganisation Sea-Watch in Berlin mit. Neue Seenotfälle seien bereits gemeldet. Zugleich berichtete das spanische Rettungsschiff Open Arms die Aufnahme von 44 Männern aus einem kleinen Boot, die nach zwei Tagen auf See an schwerer Unterkühlung litten. Die Sea-Watch 3-Crew wurde nach eigenen Angaben Zeuge, wie die libysche Küstenwache mehr als 150 Bootsflüchtlinge nach Libyen zurückbrachte, wo ein bewaffneter Konflikt tobt. Die Rückführung sei illegal, so die Organisation.