Das Schicksal von 149 Migranten auf der Alan Kurdi , dem Schiff der Regensburger Hilfsorganisation Sea Eye, hängt noch immer im Ungewissen, eine Woche nach ihrer Rettung aus Seenot vor Libyen. Italiens Transportministerin Paola De Micheli hat am Osterwochenende zwar angeboten, ein Schiff zur Verfügung zu stellen, auf das die Menschen für eine 14-tägige Quarantäne verlegt werden könnten. Bislang hat aber noch keiner der Geretteten die Alan Kurdi verlassen, auch was danach passieren würde, war am Sonntag völlig unklar.

Die Alan Kurdi liegt vor Palermo in internationalen Gewässern, anlegen darf sie nicht. In einem Dekret hatte sich Italien vor einigen Tagen selbst und insgesamt zu einem nicht sicheren Hafen erklärt. Es begründet diese Entscheidung mit der logistischen und sanitären Notsituation, in der sich das Land wegen der Corona-Epidemie befinde. Die ordentliche Aufnahme von Flüchtlingen lasse sich deshalb nicht garantieren. Wenn schon, hieß es, müsse sich der Flaggenstaat des Rettungsschiffs kümmern - in diesem Fall ist das Deutschland.

Ein Fährschiff mit 488 Plätzen stehe für die Zeit der Quarantäne bereit, sagte Siziliens Gouverneur Nello Musumeci. Die Azzurra sei perfekt geeignet, sie erfülle alle Anforderungen für die Behandlung von Kranken, so es denn welche gebe. Die Menschen müssten unter Quarantäne gestellt werden, sagte Musumeci. "Doch das muss auf einem Schiff und in der Bucht passieren - und schnell." Die Sizilianer hätten Angst, dass ihrer Insel sonst dasselbe Drama widerfahre wie der Lombardei. Die italienische Küstenwache versorgte Crew und Passagiere unterdessen mit Lebensmitteln. Bei Sea Eye sieht man die Bundesregierung in der Pflicht, "schnell und entschlossen" zu handeln: "Dass sie dazu in der Lage ist, hat sie in der Corona-Krise unter Beweis gestellt", schreibt die Organisation in einer Mitteilung.

Aus dem Bundesinnenministerium (BMI) hieß es am Montag, man habe Verständnis für die schwierige Situation - der von Italien und Malta, das ebenfalls seine Häfen geschlossen hat. "Eine Ausschiffung in italienische oder maltesische Häfen wird derzeit vor dem Hintergrund der stark beanspruchten Kapazitäten der Gesundheitssysteme dieser Staaten abgelehnt", teilt ein Sprecher des Ministeriums mit. Die Alan Kurdi sei "trotz eindringlicher Appelle" der Regierung Ende März "überraschend" in Richtung der libyschen Such-und Rettungszone aufgebrochen. Bei Sea Eye weist man das zurück: Als der Appell des BMI die Alan Kurdi erreichte, habe man bereits 68 Menschen an Bord gehabt und sei mitten in einer zweiten Rettungsaktion gewesen. Aus Berlin heißt es, die Regierung prüfe nun andere Häfen; außerdem habe man die EU-Kommission um "koordinierende Unterstützung für die Anlandung" der Alan Kurdi gebeten.

Mehr als Koordinieren kann die Kommission in dieser Situation kaum: Jeder Staat entscheidet selbst, ob sie ein Schiff anlegen lassen. Im vergangenen Sommer erteilten Italien und Malta diese Erlaubnis oft erst, nachdem die Verteilung aller Geretteten geklärt war - das dauerte oft wochenlang. Eine im September auf Malta geschmiedete "Koalition der Willigen" hatte dieses Verfahren beschleunigt, aber im Zuge der Corona-Krise ist die Bereitschaft gesunken, Menschen aufzunehmen.

Das könnte in den kommenden Wochen noch zu weiteren Problemen führen: Wegen des guten Wetters haben die Überfahrten auf der zentralen Mittelmeerroute in den vergangenen Tagen wieder zugenommen. Die Berliner NGO Sea Watch meldete am Sonntag, man habe den Kontakt zu einem von vier Holzbooten verloren, die Alarm gegeben hatten. Dutzende Tote würden befürchtet, und der Kontakt zu den örtlichen Rettungsleitstellen gestalte sich schwierig. Andere Boote erreichen auch ohne Hilfe von Seenotrettern ihr Ziel. Im südsizilianischen Pozzallo sind so auf einmal mehr als hundert Menschen an Land gegangen. Im örtlichen Auffangzentrum konnten sie aber nicht untergebracht werden, weil dort ein 15 Jahre alter Ägypter in Behandlung liegt - mit Covid-19.