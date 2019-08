19. August 2019, 18:42 Uhr Mittelmeer Nächster Halt Griechenland

Der Supertanker mit iranischem Öl hat in Gibraltar in der Nacht zu Montag den Anker gelichtet.

Der iranische Tanker Adrian Darya-1 darf nach seiner Festsetzung weiterfahren.

Von Moritz Baumstieger

Geschwindigkeit 8,4 Knoten, Kurs 90 Grad, Tiefgang 22,1 Meter: Auf Internetseiten wie marinetraffic.com, auf denen sich der internationale Schiffsverkehr in Echtzeit nachvollziehen lässt, dürften die Angaben der Adrian Darya-1 derzeit die bei Weitem am häufigsten aufgerufenen sein. Der Tanker, der beim Abruf der Daten am Montagnachmittag im Mittelmeer auf der Höhe von Málaga eher gemächlich in Richtung Osten dümpelte, hieß bis vor wenigen Tagen Grace 1 und fuhr unter der Flagge Panamas - zumindest bis 4. Juli. Weil das in iranischem Besitz befindliche Schiff 2,1 Millionen Barrel Rohöl aus der Islamischen Republik geladen hat, das nach Informationen der USA EU-Sanktionen zum Trotz an eine syrische Raffinerie geliefert werden sollte, bat Washington die Behörden der britischen Enklave Gibraltar, das Schiff festzusetzen.

Das in Iran aufgehaltene britische Schiff Stena Impero liegt noch im Hafen Bandar Abbas

Iran bestritt, dass Syrien das Ziel des Schiffes hätte sein sollen, betonte zudem, dass es nicht an die EU-Sanktionen gebunden sei. Um Druck auf Großbritannien auszuüben, hielten in der Folge iranische Kommandos den britischen Tanker Stena Impero in der Straße von Hormus auf, mit der offiziellen Begründung, das Schiff habe internationales Seerecht verletzt. Die ohnehin angespannte Situation im Persischen Golf wurde nochmals verschärft, die Anrainer der für das internationale Ölgeschäft wichtigsten Seeweges fürchteten, dass weitere Eskalationen schnell in eine kaum mehr zu kontrollierende Kriegsgefahr münden könnten. Auf ein von Teheran vorgeschlagenes Tauschgeschäft - freie Fahrt für den iranischen Tanker gegen eine Freigabe des britischen - ließ sich London nicht ein. Bis heute liegt die Stena Impero im iranischen Hafen Bandar Abbas.

Nachdem Iran nun jedoch versichert hatte, dass das Öl nicht nach Syrien geliefert wird, hatte Gibraltar die Anordnung zur Festsetzung am Freitag aufgehoben. Die iranischen Eigner ließen das Schiff daraufhin umbenennen und umflaggen, nun fährt es unter iranischem Hoheitszeichen. Die USA hatten bis zuletzt versucht, ein Auslaufen des Schiffs zu verhindern. Doch nachdem auch eine neue Crew eingeflogen wurde, lichtete die Adrian Darya-1 in der Nacht zum Montag die Anker. Als Ziel wird nun Kalamata in Griechenland angeben, wo das Schiff am 25. August ankommen soll. Ob der Hafen der endgültige Bestimmungsort der Ladung sein wird, ist jedoch unklar.