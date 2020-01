Noch im vergangenen Jahr kreuzte die Poseidon in isländischen und norwegischen Gewässern und untersuchte heiße Quellen am Meeresboden. Doch schon bald könnte das Forschungsschiff, das einst dem Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel gehörte, im Mittelmeer Flüchtlinge retten - unterstützt von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die hatte im Dezember 2019 das Bündnis "United 4 Rescue" gegründet, die das Schiff nun gemeinsam mit der Seenotrettungsorganisation Sea Watch kaufen will. Die Poseidon liegt ausgemustert seit Mitte Dezember in Kiel und steht in einem Bieterverfahren zum Verkauf. Noch bis 30. Januar, 13 Uhr, können Interessenten ihre Gebote abgeben.

"Wir wollen, dass die Menschen sicher und in Würde leben können"

"United 4 Rescue" rechnet damit, mindestens eine Million Euro für das Schiff hinblättern zu müssen - und das Geld ist längst zusammen. Rund 2500 Menschen haben nach Angaben der EKD gespendet. Mehr als 300 Bündnispartner zählt "United 4 Rescue" derzeit, und es ist längst kein rein evangelisches Unterfangen mehr. Hinter dem Verein versammelt sich inzwischen ein breites gesellschaftliches Bündnis. Neben zahlreichen evangelischen und katholischen Kirchen und Organisationen sind auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Arbeiterwohlfahrt und Ärzte ohne Grenzen mit an Bord. Zu den Unterstützern zählen auch Regisseur Wim Wenders, die Band Revolverheld und der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando.

Gestartet war das Projekt im Juni mit einer Resolution des Evangelischen Kirchentags in Dortmund, es wurde schnell konkret. Die Kirche beteilige sich an der zivilen Seenotrettung, weil die staatliche beendet worden sei, sagt der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm. "Wir wollen, dass die Menschen sicher und in Würde leben können. Man kann sie nicht aus politischen oder Abschreckungsgründen ertrinken lassen." Unterstützt wird die EKD auch vom Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, dem Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Zwar ist die Deutsche Bischofskonferenz kein Bündnispartner, Marx gab aber 50 000 Euro aus dem Spendenetat des Erzbistums.

Zahlreiche weitere katholische Organisationen wie der Bund der Deutschen katholischen Jugend und die Katholische Arbeitnehmerbewegung sind offizielle Partner. Auch wenn klar sei, dass es keine einfachen Antworten auf die Fragen von Flucht und Migration gebe, "wollen und können wir die politischen Akteure nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, dafür zu sorgen, dass das Sterben im Mittelmeer aufhört", sagte Marx bei einem Gottesdienst im Münchner Liebfrauendom.

Für Bedford-Strohm ist "United 4 Rescue" auch ein Zeichen für eine gelebte Ökumene: "Dass das Bündnis von vielen katholischen Organisationen unterstützt wird, ist ein weiteres Zeichen dafür, wie eng die Verbundenheit auf allen Ebenen ist. Die Zukunft der Kirche ist eine ökumenische", sagte Bedford-Strohm der SZ. "Gegen Hass und Gewalt müssen nicht nur die Kirchen weiter eng zusammenstehen, sondern die ganze Gesellschaft. Wir werden uns als Gesellschaft nicht von einer lauten Minderheit beeindrucken lassen, sondern entschlossen für unsere Werte einstehen."

Tatsächlich müssen sich Bedford-Strohm und Marx für ihr Engagement heftige Kritik anhören. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Johannes Huber warf Bischof Marx vor, Kirchensteuergeld zu veruntreuen und das "Geschäft der Schlepper" zu fördern. Der Ratsvorsitzende Bedford-Strohm erhält sogar Morddrohungen, doch er lässt sich davon nicht einschüchtern: "Diese Dinge haben mein Herz nicht in der Hinsicht erreicht, dass ich nachts nicht schlafen könnte", sagte er.

Auch Abwrackunternehmen und eine Firma für Polarexpeditionen bieten für die "Poseidon"

Noch ist allerdings nicht klar, ob "United 4 Rescue" auch den Zuschlag für die Poseidon bekommt. "Wir werden nicht jeden Preis zahlen können", sagt Pfarrer Joachim Lenz, Sprecher des Bündnisses - gerade weil man mit Spendengeld agiere. "Wenn zum Beispiel eine Ölgesellschaft mitbietet, werden wir wahrscheinlich nicht mithalten können." Unter den Interessenten sollen dem Vernehmen nach auch Abwracker sein, die die Poseidon verwerten und verschrotten wollen, sowie eine Firma, die Polarexpeditionen unternehmen will. Bei der Verwertungsgesellschaft des Bundes, die den Kauf abwickelt, heißt es nur, das Interesse an dem 60 Meter langen und elf Meter breiten Schiff sei enorm. Der Eigentümer - das Land Schleswig-Holstein - entscheidet am Ende, wer den Zuschlag erhält.

Durch ihre Vergangenheit als Forschungsschiff sei die Poseidon "gut geeignet für das, was wir vorhaben", sagt Michael Schwickert von Sea Watch. Technisch sei das Schiff in hervorragendem Zustand, der TÜV gerade erneuert worden. Auch innen seien nicht mehr viele Umbauten nötig, "wir müssten nur noch eine Krankenstation einbauen". Sollte das Bündnis "United 4 Rescue" den Zuschlag für die Poseidon nicht bekommen, hat die Organisation Sea Watch, die am Ende für den praktischen Betrieb zuständig sein wird, in Europa noch vier weitere Schiffe im Auge. Dann werde sich nur der Zeitplan fürs erste Auslaufen - vorgesehen ist Ostern 2020 - wahrscheinlich nicht halten lassen. Joachim Lenz sagt: "Selbst wenn es die Poseidon am Ende nicht wird: Mit dem Geld wollen und werden wir ein Schiff auf den Weg bringen."