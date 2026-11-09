Bei insgesamt vier Unglücken mit Migrantenbooten sind am Wochenende südlich von Kreta mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. 133 Menschen konnten bislang gerettet werden, mindestens zwei gelten als vermisst, berichtete der Nachrichtensender ERTnews. Die Such- und Rettungsarbeiten dauerten an.

Im ersten Fall, der sich bereits Samstagabend nur wenige Seemeilen vor dem südkretischen Küstenort Kali Limenes ereignete, rettete die griechische Küstenwache 28 Sudanesen und barg acht Tote. Nach zwei Menschen wird der Behörde zufolge weiterhin gesucht. Laut Aussagen Überlebender waren die Migranten bereits Tage zuvor von Libyen aus in See gestochen und hatten für die gefährliche Fahrt zwischen 1.000 und 2.500 Euro gezahlt. Zwei Männer im Alter von 16 und 28 Jahren wurden als mutmaßliche Schleuser festgenommen.

In derselben Region entdeckte die Besatzung eines vorbeifahrenden Containerschiffs ein weiteres Flüchtlingsboot und alarmierte die Behörden. Ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache rettete 18 Menschen, zwölf Passagiere konnten nur tot geborgen werden. In diesem Fall habe es noch keine Informationen zur Nationalität oder dem Abfahrtsort der Migranten gegeben, berichteten griechische Medien.

Bei zwei weiteren Rettungseinsätzen wurden darüber hinaus 87 Menschen gerettet. Beide Boote wurden von der Luftüberwachung der EU-Grenzschutzagentur Frontex entdeckt, eines mit 47 Passagieren an Bord und eines mit 40. Frontex-Einsatzkräfte nahmen die Menschen auf und brachten sie in den Küstenort Kali Limenes.

Zwar sind die Flüchtlingsankünfte in Griechenland 2026 im Vergleich zum Vorjahr insgesamt zurückgegangen, doch auf Kreta stark gestiegen. Immer mehr Menschen stechen von Libyen aus in See und Kreta liegt mit 350 Kilometern Luftlinie am nächsten. Fast zwei Drittel der Flüchtlinge kommen aus dem Sudan und Bangladesch, heißt es beim UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

Stand 1. November kamen auf Kreta dieses Jahr bislang mehr als 22.500 Menschen an - bereits jetzt mehr als im gesamten Vorjahr mit rund 20.200 Ankünften. In ganz Griecheland hingegen verzeichnet das UNHCR bislang rund 37.500 Ankünfte nach 42.000 im gesamten Vorjahr.