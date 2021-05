Das Rettungsschiff Sea-Eye 4 hat bei sechs Einsätzen im Mittelmeer mehr als 400 Menschen aus Seenot gerettet. Nachdem bereits 330 Flüchtlinge von fünf Einsätzen seit Samstag an Bord gewesen seien, habe ein weitere Notruf die Besatzung erreicht, erklärte die Organisation Sea-Eye, die das Schiff betreibt, am Montag. Die zuständige Rettungsleitstelle auf Malta habe nicht reagiert, deshalb habe man auch die Menschen dieses sechsten Bootes aus Seenot gerettet. "Die Crew ist am Limit." Zwar sei die Sea-Eye 4 für 72 Stunden im Einsatz gewesen, erklärte Sea-Eye-Sprecher Gorden Isler. Da den europäischen Behörden aber weitere Seenotfälle bekannt gewesen seien, sie jedoch nicht reagiert hätten, habe man die Suche nach Vermissten fortgesetzt, "die EU-Staaten lassen die schutzsuchenden Menschen im Stich." Beim fünften Einsatz hatte die Sea-Eye 4-Besatzung 99 vorwiegend aus Syrien stammende Geflüchtete an Bord geholt und einige Stunden zuvor 50. Unter den Geretteten seien zahlreiche Kinder und Frauen, einige hätten medizinische Versorgung gebraucht.