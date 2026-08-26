Vor der Südküste der griechischen Insel Kreta sind am Mittwochmorgen 218 Migranten auf See entdeckt und in Sicherheit gebracht worden. Das berichteten griechische Medien unter Berufung auf die Küstenwache. Ein unbemanntes Flugzeug der EU-Grenzschutzagentur Frontex entdeckte zunächst zwei Boote mit insgesamt etwa 140 Menschen an Bord 28 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Ierapetra. Die Migranten wurden von einem Tanker und einem Patrouillenboot der griechischen Küstenwache aufgenommen. Ein drittes Boot mit 77 Menschen wurde zudem 93 Kilometer südlich von Ierapetra entdeckt. Ein Frachtschiff nahm die Menschen an Bord.