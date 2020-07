Malta hat 51 von einem Frachter gerettete Migranten an Land genommen. Die Armee holte die Menschen mit einem Schiff in der Nacht zum Mittwoch von dem libyschen Cargoschiff "MV Talia" ab, wie die gemeinnützige Organisation Alarm Phone berichtete. Die Flüchtlinge wurden in Aufnahmezentren gebracht. Der für Tiertransporte ausgerichtete Frachter hatte am Freitag 53 Menschen gerettet und tagelang versucht, die Behörden in Malta und Italien zu erreichen. Malta und Italien hatten sich in der Corona-Pandemie zu nicht sicheren Häfen erklärt. Trotzdem brechen Migranten von Libyen und Tunesien in Richtung Europa auf. Rom und Valletta nahmen zuletzt zwar wieder Menschen von Schiffen auf, doch die Länder zögern mit der Zuweisung von Häfen oft lange. Sie fordern von anderen EU-Staaten Zusagen für die Weiterverteilung der Menschen.

Humanitäre Helfer äußerten sich erleichtert über die Anlandung der 50 Flüchtlinge und Migranten. "Der Kapitän und die #TaliaCrew haben das Seerecht respektiert und während der unnötigen Verzögerungen sowohl Menschlichkeit als auch Widerstandsfähigkeit bewiesen", twitterte die Seenotrettungsorganisation SOS Meditérranée am Mittwoch.