- Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat angesichts des Streits um Erdgas im östlichen Mittelmeer Sanktionen gegen Länder gefordert, die den Meeresraum von EU-Ländern verletzten. "Diejenigen, die dazu beitragen, müssen bestraft werden, und Sie wissen, dass Sie in dieser Angelegenheit mit der Unterstützung Frankreichs rechnen können", sagte Macron nach einem Treffen mit dem zyprischen Präsident Nikos Anastasiades am Donnerstag in Paris. Er betonte die "uneingeschränkte Solidarität" Frankreichs mit Zypern und auch Griechenland angesichts von "Verletzungen ihrer Souveränität durch die Türkei". Er kündigte ein Treffen der EU-Südstaaten Ende August oder Anfang September in Frankreich an. Der Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer hatte sich zuletzt immer weiter verschärft. Zahlreiche Schiffe der türkischen Kriegsmarine bewegen sich in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer (). Griechenland hatte seit Monaten die Türkei davor gewarnt, Schiffe zur Suche nach Gas in die Region zu entsenden.