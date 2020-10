Von Tomas Avenarius, Paul-Anton Krüger und Tobias Zick, Istanbul

Detailansicht öffnen Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (links) beim Treffen im türkischen Außenministerium. (Foto: TURKISH FOREIGN MINISTRY via REUTERS)

Im Kalten Krieg sollte das rote Telefon dazu beitragen, einen unbeabsichtigten Konflikt zwischen dem Warschauer Pakt und der Nato zu verhindern. Eine ganz ähnliche Einrichtung pries deren Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag bei einem Besuch in Ankara an. Nur soll diese sichere Hotline verhindern, dass zwei Mitglieder der Verteidigungsallianz militärisch aneinandergeraten: die Türkei und Griechenland. Die Nato bemüht sich - ebenso wie die EU und maßgeblich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel - um Vermittlung in dem Streit zwischen Ankara und Athen, wo Stoltenberg an diesem Dienstag zu Gesprächen erwartet wurde.

Vordergründig geht es um Rohstoffvorkommen im östlichen Mittelmeer; die Türkei erhebt dort Ansprüche auf Seegebiete und Luftraum, die Griechenland und Zypern für sich reklamieren. Der geopolitische Hintergrund sind die Ambitionen von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, den Stoltenberg am Abend treffen wollte, auf eine autarke Energieversorgung und eine Führungsrolle für sein Land in der Region um Mittelmeer, Schwarzes Meer und Kaspisches Meer. Die Militärinterventionen der Türkei in Libyen und Syrien sind Beispiele, die Rolle Ankaras beim neu aufgeflammten Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um das umstrittene Bergkarabach ebenso.

Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu bemängelte zwar, Griechenland habe eine "negative Haltung" gezeigt zu den Streitfragen im Mittelmeer, aber die Türkei sei "zufrieden", dass Athen sich an den von der Nato vermittelten technischen Gesprächen beteilige. Militärvertreter der beiden Länder hatten sie im September unter der Schirmherrschaft der Nato und geleitet von US-Generalleutnant Scott A. Kindsvater aufgenommen - und sich vergangene Woche darauf geeinigt, die Hotline einzurichten. Ein für Montag geplantes Treffen im Nato-Hauptquartier wurde zwar abgesagt, soll aber nachgeholt werden.

Stoltenberg zeigte sich zuversichtlich, dass der Mechanismus weiterentwickelt werden könne und dazu beitrage, Raum für diplomatische Bemühungen zu schaffen. Der zugrunde liegende Konflikt könne nur durch "Verhandlungen im Geiste alliierter Solidarität und des Völkerrechts" gelöst werden - mit der EU und der Bundesregierung steht Stoltenberg in ständiger Abstimmung. Die Regierungen in Ankara und Athen bereiten sich auf intensive Vermittlung Merkels hin darauf vor, Sondierungsgespräche zu den Seegrenzen wieder aufzunehmen, die sie seit 1999 in vielen Runden geführt hatten - bis der damalige griechische Premier Alexis Tsipras 2016 den Dialog abbrach. Ein Termin steht noch nicht fest.

Griechenlands Außenminister Nikos Dendias dämpft aber die Erwartungen: Es handle sich um "Gespräche, nicht um Verhandlungen", sagte er; man werde "versuchen, Regeln zu finden, auf deren Basis wir verhandeln werden". Und Premier Kyriakos Mitsotakis verwies auf die Ergebnisse des EU-Gipfels vergangene Woche, mit denen er "vollauf zufrieden" sei. Athen und Zypern sehen ihre Haltung gegenüber der Türkei gestärkt. Nun sei klar: "Wenn die Türkei ihr einseitig aggressives Verhalten fortsetzt, wird es Konsequenzen geben." Die EU-Kommission begrüßte indes den eigentlich erst für 20. Oktober angekündigten Abzug des türkisches Bohrschiffs Yavuz aus dem Seegebiet vor Zypern und "alle konstruktiven Signale" aus Ankara.

Stoltenberg mahnte die Türkei, im Südkaukasus auf Deeskalation hinzuwirken. "Ich erwarte, dass die Türkei ihren erheblichen Einfluss nutzt, um Spannungen abzubauen", sagte er. "Alle Seiten sollten sofort aufhören zu kämpfen und einen Weg zu einer friedlichen Lösung finden." Dem aber hielt Außenminister Çavuşoğlu entgegen: "Oberflächliche Forderungen nach einem sofortigen Ende der Feindseligkeiten und einer dauerhaften Waffenruhe werden diesmal nicht weiterführen." Verteidigungsminister Hulusi Akar machte vor Offizieren klar, was die Bedingung dafür ist: "Armenien muss sich vollständig aus den besetzten aserbaidschanischen Gebieten zurückziehen, die Zusammenarbeit mit Terrororganisationen einstellen und sich von den Söldner und Terroristen in Bergkarabach trennen." Armenien begehe "Kriegsverbrechen", da seine Truppen unschuldige Zivilisten beschießen würden.

Ankara behauptet, Armenien setzte Kämpfer der "Asala", einer früheren linken Untergrundgruppe aus Armenien, in Berg-Karbach ein. Auch seien kurdische Kämpfer der YPG und der PKK beteiligt. Belege gibt es dafür keine. Erdoğans Sicherheitsberater İbrahim Kalın wies die von Frankreich und Russland erhobenen Vorwürfe zurück, die Türkei habe Tausende syrische Söldner angeworben, die in Aserbaidschan auf der Seite der Armee kämpften.

Aserbaidschans Staatschef Ilham Alijew forderte, die Türkei müsse Teil einer Lösung in Bergkarabach sein. Die Türkei habe "eine starke Stellung in der internationalen Gemeinschaft". Türkische Drohnen zeigen zudem das militärische Potenzial des Landes. Die unbemannten Fluggeräte hätten Aserbaidschan geholfen, die Zahl der Opfer im Kriegsgebiet niedrig zu halten. Armenien versuche inzwischen, Russland in einen Kaukasus-Krieg hineinzuziehen. Es tue dies, indem es inzwischen auch aserbaidschanische Gebiete außerhalb Bergkarabachs beschieße.