Mittelmeer:Tote auf Boot gefunden

Bei einem Einsatz auf dem Mittelmeer haben Seenotretter zehn Tote aus dem Inneren eines Flüchtlingsbootes geborgen. Die Crew des Segelschiffs Nadir habe die Toten in dem mit Wasser vollgelaufenen Unterdeck eines Holzbootes entdeckt, teilte der Betreiber-Verein Resqship am Montag in Hamburg mit. 51 Flüchtlinge und Migranten seien bei dem Einsatz in der Nacht auf Montag südlich der italienischen Insel Lampedusa gerettet worden.