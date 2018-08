5. August 2018, 18:56 Uhr Mittelmeer 1500 Ertrunkene

Mehr als 1500 Migranten sind seit Jahresbeginn im Mittelmeer ertrunken. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht von alarmierenden Zahlen. Es gibt immer mehr Todesopfer gibt, zugleich kommen immer weniger Menschen in Europa an. Erstmals seit 2015 landeten mehr Flüchtlinge und Migranten in Spanien an als in Italien. Über die zentrale Mittelmeerroute - insbesondere von Libyen nach Italien - erreichten seit Jahresbeginn 18 500 Menschen Europa. An der spanischen Küste waren es 23 500. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) stammt der Großteil aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Die Zahlen für Spanien sind immer noch gering im Vergleich zu denen aus Italien im Vorjahr. Dort kamen in den ersten sieben Monaten 2017 rund 95 000 Menschen an. Das UNHCR macht Menschenschmuggler für die Toten verantwortlich. Die Flüchtlingsorganisation fordert, dass die Netzwerke zerschlagen werden.