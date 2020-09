Von Tomas Avenarius, Istanbul

Nachdem sich im türkisch-griechischen Konflikt um die Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer von Ankaras Seite eine leichte Entspannung angedeutet hat, nimmt nun Athen eine harte Haltung ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte erneut mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan telefoniert. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte zudem mit Vertreten der beiden verfeindeten Nato-Staaten über technische Maßnahmen zur Vermeidung ungewollter Kampfhandlungen oder Unfälle im Mittelmeer gesprochen. Während die Türkei, die in den vergangenen Tagen immer wieder einen sehr scharfen Ton angeschlagen hatte, sich nun halbwegs gesprächsbereit zeigte, reagierte diesmal Griechenland abweisend und stellte Vorbedingungen für Stoltenbergs Kompromißvorschschlag. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sagte an die Adresse Ankaras gewandt: "Provokationen beenden, Gespräche beginnen."

Beide Staaten erheben Ansprüche auf Seegebiete im östlichen Mittelmeer, in denen Öl- und Gasvorkommen vermutet werden. Die Türkei lässt derzeit von Kriegsschiffen begleitete Forschungsschiffe in Gewässern nach Gas suchen, die Griechenland beansprucht. Auch das EU-Mitglied Athen hat Fregatten entsandt. Zuletzt gab es Kriegsdrohungen. In den Streit verwickelt ist zudem der EU-Staat Zypern; auch vor der Insel lagert Gas.

Das türkische Präsidialamt teilte mit, Erdoğan und Merkel hätten über die Spannungen in einer Videokonferenz beraten. Erdoğan habe gesagt, dass er die Unterstützung, die einige Staaten für Griechenlands "egoistische und ungerechte Haltung" im östlichen Mittelmeer gezeigt hätten, nicht hinnehmen könne. Berlin äußerte sich bisher nicht. Erdoğan hatte sich damit aber das erste Mal seit längerem wieder öffentlich halbwegs gesprächsbereit gezeigt.

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel hat eine Vermittlungsinitiative gestartet

Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis zeigte sich zwar ebenfalls offen, betonte aber am Freitag klar seine Vorbedingungen. "Wir können und wollen die Demarkation der Seegrenzen in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer auf der Grundlage des Völkerrechts diskutieren", sagte er laut Reuters. Die Türkei müsse aber aufhören, Forschungsschiffe in von Griechenland beanspruchte Gewässer zu entsenden. Der türkische Außenminister Mevlut Çavuşoğlu reagierte sofort: Athen habe erneut gezeigt, dass es am Dialog nicht interessiert sei. Bei der Vermittlungsinitiative von Stoltenberg geht es um Kontakte der Militärs der Nato-Staaten. Man habe mit Vertretern beider Seiten darüber geredet, "technische Gespräche" bei der Nato aufzunehmen, hatte er mitgeteilt. Man suche nach "Mechanismen für eine militärische Konfliktentschärfung", damit es nicht zu unbeabsichtigter Gewalt oder Unfällen komme. Die Militärs "sprechen bereits miteinander", erklärte Stoltenberg. Dies wies Athen de facto zurück. Problematisch erschien, dass Stoltenberg seinen Vorschlag vielleicht zu missverständlich kommuniziert hatte. Athen rügte den Nato-Generalsekretär: Man müsse vorsichtiger sein mit seinen Äußerungen. Ein Regierungssprecher sagte: Stoltenberg habe nur mit Regierungsvertretern beider Seiten über solch einen Vorschlag gesprochen: "Das ist aber noch kein Dialog."

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel hat offenbar eine Vermittlungsinitiative gestartet. Er habe eine internationale Konferenz zur Lösung der Konflikte im Mittelmeer ins Gespräch gebracht, sagte er laut dpa. Er habe die Idee der Türkei und anderen Partnern unterbreitet: "Ich sage nicht, dass ich ein klares Ja bekommen habe, aber auch keine negative Reaktion." Zeitpunkt und Format des Treffens sind offen.

Neben dem Gas-Streit nannte Michel als Themen Migrations- und Sicherheitsfragen. Bei der Konferenz könne die EU eine führende Rolle spielen. "Ich bin Befürworter eines Ansatzes von Zuckerbrot und Peitsche", sagte er. Die EU müsse neben der Verbesserung der Beziehungen Respekt einfordern: "Wir akzeptieren keine einseitigen Handlungen der Türkei, die nicht mit internationalem Recht übereinstimmen."