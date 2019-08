11. August 2019, 18:31 Uhr Mittelmeer Bootsflüchtlinge gerettet

Im Mittelmeer ist mit dem Einsatz eines neuen Rettungsschiffes die Zahl der geborgenen Bootsflüchtlinge deutlich gestiegen. Die von den Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen erstmals eingesetzte "Ocean Viking" nahm in weniger als 24 Stunden 170 Migranten an Bord. Am Sonntag kamen 81 weitere hinzu. Die Menschen an Bord erzählten, dass sie willkürliche Inhaftierung, Erpressung oder Folter erlebt haben oder unter sklavenähnlichen Bedingungen haben arbeiten müssen, wie Ärzte ohne Grenzen twitterte. Die "Ocean Viking" hat nun insgesamt 251 Migranten an Bord. Die beiden nächstgelegenen europäischen Länder - Italien und Malta - haben ihre Häfen für Flüchtlingsschiffe weitgehend dicht gemacht.