Zypern, Griechenland und Israel wollten am Donnerstag in Athen ein Abkommen für den Bau der Mittelmeer-Gaspipeline Eastmed unterzeichnen. An der Zeremonie sollten der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der zyprische Präsident Nikos Anastasiades teilnehmen. Das von den USA und der EU unterstützte Projekt hat auch eine starke geopolitische Dimension. Vor allem die Türkei erhebt Einspruch gegen diese Dreier-Kooperation, deren Pipeline neu erschlossene Gasfelder im östlichen Mittelmeer über eine 1900 Kilometer lange Strecke direkt mit den europäischen Märkten verbinden soll.