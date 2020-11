Beim Untergang eines Bootes mit Flüchtlingen sind vor der Küste im Westen Libyens mindestens 74 Menschen ertrunken. Dies teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Donnerstag mit. An Bord sollen mehr als 120 Menschen gewesen sein, auch Kinder. 47 Überlebende seien von der Küstenwache und Fischern an Land gebracht worden, teilte die IOM mit. 31 Leichen seien geborgen worden. Der Organisation zufolge ereignete sich das Unglück vor der Küste der Stadt Chums. In Libyen herrscht seit fast zehn Jahren Bürgerkrieg. Das nordafrikanische Land ist eines der wichtigsten Transitgebiete für Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa.