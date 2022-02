Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat bei mehreren Einsätzen im Mittelmeer etwa 230 Bootsmigranten aufgenommen. Wie die europäische Hilfsorganisation SOS Mediterranee via Twitter mitteilte, waren die Geretteten in überfüllten Schlauchbooten in Seenot geraten. In den vergangenen 24 Stunden hätten insgesamt vier Bergungsaktionen stattgefunden. Die "Ocean Viking" hatte zuletzt im Dezember etwa 115 Migranten aus Seenot gerettet. Diese durften Ende des Jahres auf Sizilien an Land gehen. Im Januar wurde das Rettungsschiff dann über längere Zeit von den dortigen Behörden für Kontrollen festgesetzt. Seenotretter fahren immer wieder ins zentrale Mittelmeer, um Menschen zu retten, die auf ihrer Flucht von den Küsten Nordafrikas Richtung EU in Seenot geraten. Auch die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch ist derzeit auf dem Weg in Richtung zentrales Mittelmeer.