Im Mittelmeer sind mehr als 180 Flüchtlinge vor dem Ertrinken bewahrt worden. Die Hilfsorganisation SOS Humanity nahm am Sonntag 186 zuvor von der italienischen Küstenwache gerettete Menschen an Bord ihres Schiffs. Zudem sei die Leiche einer verstorbenen Person an die Crew der Humanity 1 übergeben worden, teilten die Seenotretter mit. Das Rettungsschiff Humanity 1 sei nun auf dem Weg zum Hafen von Catania auf Sizilien, hieß es. Die Überlebenden sollten voraussichtlich noch am Sonntag an Land gehen. Nach Angaben von SOS Humanity sind 20 der Überlebenden minderjährig. Mindestens vier der geretteten Flüchtlinge benötigten medizinische Hilfe. Die bereits tot geborgene Person sei nach Angaben der Schutzsuchenden in der Nacht auf Sonntag gestorben. Die Menschen seien aus der Stadt Tobruk im Osten Libyens geflohen.