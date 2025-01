Die Ocean Viking hat mehr als 110 Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer gerettet. Wie die Organisation SOS Méditerranée am Dienstag in Berlin mitteilte, wurden die Menschen bei zwei Einsätzen am Montag an Bord genommen. Die Rettungen wurden demnach in internationalen Gewässern vor Malta absolviert. Beim ersten Einsatz seien 22 Menschen aus einem Glasfaserboot gerettet worden. Am Abend seien mit Hilfe der Initiative Sea Punks 92 weitere Flüchtlinge und Migranten in Sicherheit gebracht worden. Laut SOS Méditerranée war unter den Geretteten auch ein siebenjähriges Mädchen, das wegen eines Herzstillstands wiederbelebt werden musste. Es sei anschließend samt Mutter und Schwester ins Krankenhaus gebracht worden.