Der mittleren Generation geht es laut einer Studie deutlich besser, als die aktuellen wirtschaftlichen Rahmendaten vermuten lassen. Der diesjährigen "Mitte-Studie" zufolge sind die 30- bis 59-Jährigen mit ihrer eigenen finanziellen Situation zufriedener als im vergangenen Jahrzehnt. Zugleich steige der Zukunftsoptimismus, während Abstiegsängste zurückgingen. Das geht aus der Umfrage des Allensbach-Instituts hervor, die am Dienstag vorgestellt wurde. Die Geschäftsführerin des Allensbach-Instituts, Renate Köcher, sagte bei der Vorstellung der Studie, die "Generation Mitte" empfinde sich in einer relativ gefestigten Situation, die durch die Corona-Pandemie kurzfristig angegriffen wurde. "Viele stimmen der These zu, dass bei uns zu viel gejammert wird und die Lage besser ist als die Stimmung", erläuterte Köcher.

Das Gefühl, das eigene Leben planen zu können, sei dabei in Westdeutschland stärker ausgeprägt als in Ostdeutschland. Als Hoffnungsträger sehe die Generation vor allem Wirtschaft, Wissenschaft und sich selbst, lediglich knapp 30 Prozent der Befragten gab die Politik als Hoffnungsträger an. Das bedeute kein mangelndes Vertrauen in die Demokratie, sagte Köcher. Lediglich ein Drittel der Befragten hält die Demokratie für gefährdet. Dennoch werde großer Reformbedarf gesehen. Im Jahr der Europawahl hätten die Befragten ein zwiespältiges Verhältnis zur Europäischen Union. Jeder Dritte sieht die Zukunft der EU demnach optimistisch.