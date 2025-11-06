Der Anteil der Menschen, die in Deutschland ein rechtsextremistisches Weltbild vertreten, ist in den vergangenen zwei Jahren gesunken. Zugleich ist eine große Mehrheit besorgt darüber, dass Rechtsextremismus im Land zunimmt – darunter auch viele, die selbst einzelne rechtsextreme Positionen einnehmen. Das sind zwei der Ergebnisse der neuen Mitte-Studie, die am Donnerstag von der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Berlin vorgestellt wurde.
Neue Mitte-StudieDie Deutschen gewöhnen sich an den Rechtsextremismus
Lesezeit: 3 Min.
Nationalismus, Antisemitismus und die Verachtung für bestimmte Mitmenschen bleiben in Deutschland verbreitet und nehmen teilweise zu. Doch die Studie „Die angespannte Mitte“ zeigt auch: Das Erstarken rechtsextremer Kräfte besorgt sehr viele.
Von Meredith Haaf, Berlin
