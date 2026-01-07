Hinweis der Redaktion: Dieses Gespräch wurde am 16. November auf der Buch Wien geführt und dort live aufgezeichnet.

Österreich und Deutschland werden seit diesem Frühjahr von Koalitionen regiert, die so eigentlich nicht zusammenarbeiten wollten. In beiden Ländern haben sich Zweckbündnisse gebildet. Auf der einen Seite aus Union und SPD. Und auf der anderen Seite aus der konservativen ÖVP, den Sozialdemokraten und den liberalen Neos.

Diese Zweckbündnisse regieren insbesondere deshalb zusammen, weil die rechten Konkurrenten AfD und FPÖ viele Stimmen gewinnen konnten. Wie diese Regierungen unter einem schwierigen politischen und wirtschaftlichen Klima zusammenarbeiten und wie sie mit der momentanen sicherheitspolitischen Lage umgehen, damit beschäftigt sich diese Folge von „Das Thema“, dieses Mal mit einer Live-Aufzeichnung von der Wiener Buchmesse.

Mit dabei waren Verena Mayer, SZ-Österreich-Korrespondentin, Velina Tchakarova, Expertin für Geopolitik, und Vinzent-Vitus Leitgeb aus dem Politik-Ressort der SZ.

So können Sie unseren Recherchepodcast abonnieren

„Das Thema“ ist der Recherchepodcast der Süddeutschen Zeitung. Der Podcast erscheint in der Regel alle zwei Wochen. Sie finden alle Folgen bei sz.de/dasthema. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, RTL+. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Wenn Ihnen „Das Thema“ gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.