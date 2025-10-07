Im Fall des Brandanschlags auf eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis im Jahr 1991 ist der Mitangeklagte Peter St. nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zu Recht vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord und zum versuchten Mord freigesprochen worden. Das Oberlandesgericht Koblenz sei in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, dass dem Angeklagten kein „Gehilfenvorsatz“ nachgewiesen werden konnte, teilte der BGH mit. Bei dem Brandanschlag auf die Asylbewerberunterkunft in Saarlouis-Fraulautern war 1991 der damals 27-jährige Ghanaer Samuel Kofi Yeboah getötet worden. Im Oktober 2023 war nach wieder aufgenommenen Ermittlungen als Haupttäter Peter Werner S. wegen Mordes und zwölffachen versuchten Mordes in dem Fall verurteilt worden, was der BGH Anfang dieses Jahres bestätigte.