Berlinerinnen und Berliner sollen künftig bei der Klimapolitik ein Mitspracherecht haben. Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) kündigte am Dienstag nach der Senatssitzung die Einrichtung eines Klima-Rates an. Darin sollen 100 ausgewählte Personen über künftige Maßnahmen auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität der Stadt beraten. Über weitere Einzelheiten zu dem Gremium will Jarasch in den kommenden Tagen informieren. In den kommenden Tagen würden 2800 zufällig ausgewählte Bürger einen Brief erhalten, in dem sie aufgefordert würden, sich an dem neuen Gremium zu beteiligen, sagte Jarasch. Aus diesen sollen dann die 100 Ratsmitglieder benannt werden.