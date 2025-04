Von Georg Ismar

Der junge Sozialdemokrat, Juso aus Hildesheim, hat ein Problem mit seiner Parteiführung, beziehungsweise damit, wie das gerade alles von ihr kommuniziert wird. Er sieht eine Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit. „Der Mindestlohn wird bis 2026 auf 15 Euro steigen“, laute ja die eigene Botschaft. Friedrich Merz sage aber etwas ganz anderes und in der Tat sei der Koalitionsvertrag längst nicht so klar, wie es die Spitze hier glaubend mache. „Wie sollen wir als Mitglieder Vertrauen in den Koalitionsvertrag bekommen, wenn schon nach wenigen Tagen Merz und die SPD das so unterschiedlich auslegen?“