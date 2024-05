Für die Berliner SPD-Mitglieder steht fest: Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Ex-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini sollen die neuen Landesvorsitzenden werden. Das Bewerberduo hat die Stichwahl der Mitgliederbefragung mit 58,45 Prozent der Stimmen gewonnen. Eine sehr klare Entscheidung der Partei nannte Noch-Landesvorsitzende Franziska Giffey das Ergebnis bei der Bekanntgabe am Samstag. An der zweiten Runde, in der sich die Mitglieder zwischen Hikel und Böcker-Giannini und dem Bewerberduo aus SPD-Landesvize Kian Niroomand und der früheren Co-Vorsitzenden der Berliner SPD-Frauen, Jana Bertels, entscheiden mussten, nahmen 52,5 Prozent der Parteimitglieder teil.