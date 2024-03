Die CDU will nach einem Spiegel-Bericht ein schon vor Jahren gegründetes und dann eingeschlafenes Migrantennetzwerk wiederbeleben und sich damit stärker Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zuwenden. An der Spitze der informellen Organisation werde die Kölner Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexpertin Serap Güler stehen, berichtet das Nachrichtenmagazin. Sie sei früher als Staatssekretärin in Nordrhein-Westfalen für Integration zuständig gewesen. Die Christdemokraten wollten mit dem Netzwerk die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund mehr in den Fokus nehmen.