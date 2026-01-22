Zum Hauptinhalt springen

Misstrauensantrag im EuropaparlamentMehrheit für von der Leyen

Das vierte Misstrauensvotum gegen die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen ist gescheitert. Für einen Erfolg des Antrags von Abgeordneten rechter Fraktionen wären zwei Drittel der abgegebenen Stimmen notwendig gewesen. 390 der Parlamentarierinnen und Parlamentarier stimmten gegen den Antrag, 165 dafür. Zehn enthielten sich. Bei den letzten Abstimmungen im Juli und Oktober hatte Kommissionschefin von der Leyen zwischen 360 und 383 Abgeordnete hinter sich und ihrem Team versammelt. Mit dem Misstrauensantrag wollten die Initiatoren einen Rücktritt der Kommission wegen ihres Vorgehens beim Freihandelsabkommen mit den vier Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay erzielen.

