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Misshandlung von GefangenenRussland verlässt europäische Anti-Folter-Konvention

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Russland ist offiziell aus der europäischen Anti-Folter-Konvention ausgestiegen. Nach Angaben des Europarats endet damit jegliche unabhängige Überwachung russischer Gefängnisse. Das Anti-Folter-Komitee der Organisation in Straßburg kann nun nicht mehr überprüfen, wie es um den Umgang mit Gefangenen in Russland steht. Bereits im vergangenen Jahr hatte Moskau angekündigt, die Konvention verlassen zu wollen. Der Austritt wurde nun wirksam. Zwar gehörte Russland der Konvention seit Ende der 1990er-Jahre an, doch Bürgerrechtler haben immer beklagt, dass in russischen Polizeistationen und Haftanstalten Folter und entwürdigende Behandlung weitverbreitet sind. Auch fast alle ukrainischen Kriegsgefangenen, die frei getauscht wurden, berichten von Folter in Russland.

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