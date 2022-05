Der Zentralrat der Juden in Deutschland lässt Vorwürfe sexueller Übergriffe am Abraham-Geiger-Kolleg () in Potsdam untersuchen. Mit einem entsprechenden Gutachten beauftragte der Zentralrat die Kölner Kanzlei Gercke Wollschläger. Sie werde auch die Leo Baeck Stiftung, das Zacharias Franckel Kolleg, das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk, die Union Progressiver Juden und die Allgemeine Rabbinerkonferenz untersuchen. Alle Institutionen hätten dem zugestimmt. Betroffene rief der Zentralrat auf, sich direkt bei der Kanzlei zu melden. "Vor allem mit Blick auf mögliche Opfer brauchen wir eine vorbehaltlose, unabhängige und lückenlose Aufklärung der Vorwürfe", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. Die Kanzlei hatte bereits ein Missbrauchsgutachten für das Erzbistum Köln erstellt. Am Abraham-Geiger-Kolleg führt nach dem Rücktritt von Direktor Daniel Krochmalnik nun die Anwältin Gabriele Thöne übergangsweise die Geschäfte.