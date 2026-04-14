Der frühere Bewerber um die US-Präsidentschaft Eric Swalwell will nach Vorwürfen sexueller Übergriffe seinen Sitz im Repräsentantenhaus aufgeben. Zwar werde er sich gegen falsche Anschuldigungen wehren, teilte er auf X mit. „Ich muss jedoch die Verantwortung für die Fehler übernehmen, die ich tatsächlich begangen habe.“ Auf Details zu den Anschuldigungen ging Swalwell nicht ein. Wie der San Francisco Chronicle berichtete, warf eine ungenannte frühere Mitarbeiterin Swalwell vor, sie sexuell missbraucht zu haben. Demnach hatten die beiden eine Beziehung in der Zeit, als Swalwell ihr Vorgesetzter war. Insgesamt vier Frauen beschuldigten Swalwell zudem im Sender CNN wegen sexuellen Fehlverhaltens - eine Frau sprach von Vergewaltigung. Laut New York Times ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft von Manhattan.