Die Skulptur des 1991 gestorbenen Kardinals Franz Hengsbach vor dem Essener Dom wird nach gravierenden Missbrauchsvorwürfen gegen den Geistlichen "alsbald" entfernt. Das habe das Domkapitel am Freitag einvernehmlich beschlossen, teilte das Bistum mit. Der Essener Dompropst Thomas Zander kündigte zudem an, dass anstelle der Skulptur ein Gedächtnisort für die Opfer sexuellen Missbrauchs geschaffen werden solle. Zuvor hatte Essens Bischof Franz-Josef Overbeck in einem Brief an die Gemeinden des Bistums um Entschuldigung für eigene Fehler im Umgang mit den Vorwürfen gegen Hengsbach gebeten. Er habe 2011 durch das Erzbistum Paderborn von einem ersten Missbrauchsvorwurf erfahren und nach der Rückmeldung der Kongregation für die Glaubenslehre, dass diese die Vorwürfe für nicht plausibel halte, nichts weiter unternommen.