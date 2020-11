Patrick Bauer ist nicht mehr Sprecher des Beirats von Betroffenen sexualisierter Gewalt beim Erzbistum Köln. Er habe nicht länger das Gefühl, das Vertrauen des Gremiums zu haben, sagte er am Donnerstag. Bei der Sitzung am Mittwochabend habe die eine Hälfte des derzeit acht Personen umfassenden Gremiums dem Vorgehen des Erzbistums bei der Missbrauchsstudie zugestimmt, während die anderen Mitglieder seiner Kritik gefolgt seien. Das Erzbistum Köln hatte am vergangenen Freitag mitgeteilt, das Ende 2018 bei der Münchner Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) beauftragte Gutachten über mögliches Fehlverhalten von Bistumsverantwortlichen im Umgang mit Missbrauchsfällen wegen methodischer Mängel nicht zu veröffentlichen und einen neuen Gutachter zu beauftragen. Dem hatte am Abend zuvor der Betroffenenbeirat zugestimmt, wie dieser und das Erzbistum gemeinsam mitteilten. Im Nachhinein bekundete Bauer aber Zweifel. Er sei bei der Sitzung des Gremiums davon überrascht worden, "dass wir über eine Nichtveröffentlichung der Untersuchung aus München sprechen". Im Nachhinein sei ihm klar geworden, dass die Dinge "nicht gut gelaufen sind". Für diese öffentlich geäußerte abweichende Meinung sei er in der jüngsten Beiratssitzung hart kritisiert worden. Der Beirat war erstmals am 29. Oktober von der Erzdiözese über methodische Mängel der Münchner Untersuchung informiert worden. Zugleich wurde die gemeinsame Entscheidung getroffen, den Vertrag mit WSW zu kündigen und den Kölner Strafrechtsexperten Björn Gercke mit einem neuen Gutachten zu betrauen. Der Auftrag an ihn wurde aber bereits am 26. Oktober "vorsorglich" erteilt, wie das Erzbistum auf Anfrage mitteilte. Der Betroffenenbeirat besteht seit Ende 2018 und hatte ursprünglich zehn Mitglieder. Er soll das Erzbistum in der Präventionsarbeit beraten. Wegen der aufgekündigten Zusammenarbeit mit der Münchner Kanzlei hat ein Mitglied das Gremium verlassen, ein weiteres Mitglied war bereits im Sommer ausgeschieden.