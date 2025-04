Eine Schmerzensgeldklage des Missbrauchsbetroffenen Wilfried Fesselmann gegen das katholische Bistum Essen hat Aussicht auf Erfolg. In einer Verhandlung am Freitag vor dem Landgericht Essen erklärte der Vorsitzende Richter, das Bistum müsse für die Taten eines ehemaligen Priesters haften, der Fesselmann in den 70er Jahren missbrauchte. Bereits geleistete freiwillige Zahlungen von 45000 Euro seien nicht ausreichend. Fesselmann fordert mindestens 300 000 Euro vom Bistum. Am 25. April will das Gericht entweder ein Urteil sprechen oder die weitere Verfahrensweise erläutern. Fesselmann wurde von dem ehemaligen Pfarrer H. missbraucht, dessen Fall bundesweit für Aufsehen sorgte und der bereits strafrechtlich verurteilt ist.