8. August 2018, 18:50 Uhr Missbrauchsfall Staufen Politik will Versäumnisse aufklären

Das Urteil gegen die Mutter des vergewaltigten Jungen und ihres Lebensgefährten ist nun gesprochen. Doch die politische Aufarbeitung von möglichen Behördenpannen kommt nur langsam voran.

Von Jan Bielicki

Nach dem Urteil im Prozess um den sexuellen Missbrauch eines neunjährigen Jungen im badischen Staufen kommt die politische Aufarbeitung des Falles nur langsam voran. Erst Ende September will sich der Landtag in Stuttgart wieder mit den Umständen befassen, die verhinderten, dass Familiengericht und Jugendamt rechtzeitig zum Schutz des Jungen eingriffen. "Wir wollen die Versäumnisse aufklären. Das sind wir unseren Kindern schuldig", sagte Sascha Binder, rechtspolitischer Sprecher der oppositionellen Landtags-SPD der Süddeutschen Zeitung. Die SPD hat dazu eine öffentliche Sitzung des mit Rechtsfragen befassten Ständigen Ausschusses des Landtags beantragt. Einen Untersuchungsausschuss benötige man zur Aufklärung nicht, heißt es bei der SPD. Auch Nico Weinmann, rechtspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, sieht "keine Anhaltspunkte, dass die Landesregierung etwas unter dem Deckel hält". Die FDP wolle zunächst einen Bericht einer Arbeitsgruppe der von Grünen und CDU gebildeten Landesregierung abwarten.

Vertreter von Sozial-, Justiz und Innenministerium sollen darin "die Strukturen intensiv ausleuchten und dort, wo nötig, Korrekturen vornehmen, um die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Stellen zu optimieren", sagte eine Sprecherin des grünen Sozialministers Manne Lucha auf SZ-Anfrage. Getroffen hat sich die Runde bisher einmal, das nächste Arbeitstreffen ist wieder für September geplant. Parallel dazu tagt eine Arbeitsgruppe der in Südbaden zuständigen Behörden aus Vertretern des Oberlandesgerichts Karlsruhe, des Amtsgerichts Freiburg und des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald, in dem das Jugendamt angesiedelt ist, das sich um den Jungen aus Staufen kümmern sollte. Der rechtspolitische Sprecher der Bundestags-SPD, Johannes Fechner, kündigte unterdessen Fortbildungspflichten für Familienrichter als Konsequenz aus dem Missbrauchsfall an. Das hatte auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, gefordert. Am Dienstag waren die Mutter des vergewaltigten Jungen und ihr Lebensgefährte zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.

jbb