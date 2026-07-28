Zum Hauptinhalt springen

Sexualisierte GewaltMissbrauch in der Schule – wie Lehrer und Opfer alleingelassen werden

Lesezeit: 6 Min.

Collage: sted/SZ, Foto: imago

Schulen sollen Kinder schützen. Doch beim Umgang mit sexualisierter Gewalt hängt noch immer vieles an engagierten Einzelnen. Über Lücken im System – und ein Gymnasium, das es besser machen möchte.

Von Vinzent-Vitus Leitgeb und Annette Zoch

SZ bei Google bevorzugen

Hannah Amthor ist Lehrerin, sie unterrichtet Deutsch und Sport am Johann-Schöner-Gymnasium (JSG) in Karlstadt in Unterfranken. Vergangenes Jahr hörte sie privat einen Podcast über die Bergwacht. Als es da auch um die Prävention von sexualisierter Gewalt ging, sei sie stutzig geworden: „Jeder Verein und jede kirchliche Vereinigung muss ein Schutzkonzept haben, mit Verhaltenskodex, bloß bei Schulen ist das nicht geklärt“, sagt sie. Seither engagiert sich Amthor dafür am JSG und ist ein Beispiel, das zeigt, wie sehr es beim Kinderschutz an Schulen immer noch auf Einzelne ankommt.

Zur SZ-Startseite

Missbrauch an Minderjährigen
:„Die extreme Rechte hat den Kinderschutz für sich entdeckt“

Sexualisierte Gewalt an Kindern sei noch alltäglicher geworden, sagt Kerstin Claus, die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung.  Warum es gefährlich ist, wenn der Staat hier versagt.

SZ PlusInterview von Annette Zoch

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite