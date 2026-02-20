Es ist eine kurze Stelle in einem Protokoll aus dem Jahr 2011, die für Kirchen, aber auch öffentliche Träger von Schulen und Kitas noch kostspielig werden könnte. Und sie ist politisch äußerst brisant: Am 25. Mai 2011 wurde in einer Untergruppe des Runden Tisches zur Aufarbeitung sexuellen Kindermissbrauchs über finanzielle Hilfen für Betroffene gesprochen. Der Runde Tisch war vor knapp 16 Jahren von der Bundesregierung ins Leben gerufen worden, nachdem 2010 immer mehr Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs in der katholischen Kirche ans Licht gekommen waren.