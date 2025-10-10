Hochrangigen, bereits verstorbenen Klerikern in Münster, Essen und Köln wurden schwerste Verbrechen vorgeworfen, bis hin zum Ritualmord. Gutachter sagen nun, dafür fehlten die Beweise. Kritiker überzeugt das nicht.

Die Schilderungen lesen sich mehr als drastisch. Säuglinge sollen getötet worden sein, Kleinkinder ertränkt, von einem Netzwerk hochrangiger Kleriker – bereits verstorbener Erzbischöfe, Bischöfe und Kardinäle aus den Bistümern Münster, Köln, Essen, Hildesheim und Paderborn. Die Rede ist von nächtlichem „Waterboarding mit Weihwasser“ vor dem Hochaltar des Kölner Doms und von satanischen Ritualen auf Friedhöfen und in verlassenen Gewölben.