Im größten evangelischen Pfadfinderverband Deutschlands hat es einer Studie zufolge seit den 1970er-Jahren mehrere Hundert Missbrauchsfälle gegeben. Seit 1973 sei „mindestens 344 Personen im Verantwortungsbereich des Verbandes Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) sexualisierte Gewalt widerfahren“, hieß es am Dienstag bei der Vorstellung der Aufarbeitungsstudie in Kassel. Zwei Drittel der Betroffenen waren bei Tatbeginn zwischen 13 und 17 Jahre alt.

Rund die Hälfte der Taten habe sich bei Pfadfinder-Fahrten oder -Lagern ereignet. Etwa jeder zweite Täter war den Angaben zufolge mit zwischen 18 und 24 Jahren selbst noch relativ jung – und der überwiegende Großteil männlich. Unter den mutmaßlichen 161 Tätern, die die Untersuchung auflistet, sind drei weiblich. Oft waren es den Angaben zufolge Gruppenleiter, die sich an ihren Schützlingen vergingen, oder ältere Jugendliche, die jüngere missbrauchten. In mehr als einem Drittel der Fälle gehen die Forschenden von Vergewaltigungen aus.

Erstellt wurde die Studie vom Institut für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) in München und dem „Dissens – Institut für Bildung und Forschung“ in Berlin. Vorgestellt wurde sie in der Bundeszentrale des VCP in Kassel bei einer Pressekonferenz.

Im Fokus der Studie stand der Zeitraum ab 1973, dem Gründungsjahr des VCP, bis 2024. Der Verband mit nach eigenen Angaben rund 47 000 Mitgliedern bezeichnet sich selbst als „Verband Christlicher Pfadfinder*innen“.

Die Datenbasis der Studie bildeten 79 qualitative Interviews mit – teilweise ehemaligen – VCP-Mitgliedern. Zudem seien rund 1300 Seiten Akten zu etwa 100 Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt ausgewertet worden.

Marlene Kowalski, Mitglied im Beirat zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im VCP, sagte, mit der Studie werde „eines der dunkelsten Kapitel“ in der Geschichte des Verbandes ausgeleuchtet. Es zeige, „wie Kinder und Jugendliche, die im Pfadfinden Solidarität, vertrauensvolle Beziehung, Bindung und persönliche Stärkung gesucht haben, dort auch Erfahrungen von Machtmissbrauch, Übergriffen und sexualisierter Gewalt von Erwachsenen, älteren Jugendlichen oder Gleichaltrigen machen mussten“.