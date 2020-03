Die katholische Kirche in Deutschland will Opfern sexualisierter Gewalt mehr Geld zahlen als bisher - aber nicht so viel, wie die Betroffenen fordern. Man habe sich auf Anerkennungsleistungen geeinigt, "die sich in der Höhe an Schmerzensgelder der staatlichen Gerichte in vergleichbaren Fällen anlehnen", heißt es in einem Grundsatzpapier, das auf der Vollversammlung der Bischöfe in Mainz verabschiedet wurde. Dabei orientiere man sich "am oberen Bereich der zuerkannten Summen". Damit folgen die Bischöfe nicht den Empfehlungen einer von ihnen eingesetzten unabhängigen Arbeitsgruppe, die vorgeschlagen hatte, Entschädigungen bis 400 000 Euro zu zahlen.

Dem Beauftragten für Missbrauchsfälle, dem Trierer Bischof Stephan Ackermann, zufolge liegen die Anerkennungssummen zwischen 5000 und 50 000 Euro, in Ausnahmefällen darüber. Bisher gab es in der Regel Zahlungen von bis zu 5000 Euro. Man wolle bewusst nicht Entschädigungen zahlen, sondern Anerkennungen "zur Linderung des immateriellen Leids". Dazu gehöre es auch, Kosten für Psycho- und Paartherapien zu übernehmen. Das ermögliche eine niedrigschwellige Plausibilitätsprüfung. Ein zentrales, unabhängiges Gremium, in dem auch Betroffene vertreten sind, soll die Höhe der Zahlungen festlegen. Die Auszahlung soll zentral erfolgen; bislang prüfte und zahlte jedes Bistum selbst. Weiterhin soll aber jedes Bistum eigenhändig entscheiden, wie es das Geld aufbringt. Eine "solidarische Komponente" soll sicherstellen, dass auch ärmere Bistümer und Orden zahlen können.

Vertreter der Betroffenen reagierten empört. "Nachdem man bereit schien, tatsächlich Verantwortung zu übernehmen, wird jetzt zurückgerudert", sagte Matthias Katsch, Sprecher der Vereinigung "Eckiger Tisch". Das sei "an Boshaftigkeit nicht zu überbieten". Der "reichsten Kirche der Welt" sollte es möglich sein, "in einer gemeinsamen Anstrengung eine angemessene Lösung für ihre Opfer zu organisieren".

Der neue Bischofskonferenzvorsitzende, Georg Bätzing aus Limburg, erklärte, man werde weiterhin Verantwortung für die Taten übernehmen. Er betonte, wie wichtig dabei der "Synodale Weg" sei, der Beratungsprozess über Macht, Sexualmoral, priesterliche Lebensformen und die Rolle von Frauen in der Kirche. Die Bischöfe würden weiter daran arbeiten, eine eigene interne Straf- und Verwaltungsgerichtsbarkeit zu entwickeln, um mehr innerkirchliche Rechtskultur und Transparenz zu entwickeln.

Bischof Bätzing warb auch dafür, dass Deutschland Geflüchtete aus der Türkei und Griechenland aufnimmt: "Wer die Aufnahme von Flüchtlingen zum Tabu erklärt, verschließt die Augen vor der Realität", sagte er.