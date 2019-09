Die Pressemitteilung der gerade in Fulda tagenden Deutschen Bischofskonferenz klingt eher nichtssagend, und doch könnte sie für das Leben vieler Opfer von sexueller Gewalt in der katholischen Kirche bedeutend werden. Man habe am Dienstagabend über die "Weiterentwicklung des Verfahrens zu Leistungen in Anerkennung des erlittenen Unrechts" diskutiert, heißt es da. Man sei einer Arbeitsgruppe dankbar, die hierzu Vorschläge gemacht habe, und werde nun an die Klärung der offenen Fragen gehen. Ziel sei es, die Höhe künftiger Zahlungen so zu gestalten, "dass für die Betroffenen eine höhere Zufriedenheit erreicht wird", die Summe aber "von den Bistümern und Ordensgemeinschaften auch geleistet werden kann."

