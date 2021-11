Von Annette Zoch, München

"Unverständnis, Verärgerung, Empörung" - auf diese drei Schlagworte bringen Betroffene sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche ihre Kritik: Die deutschen katholischen Bischöfe hatten am Dienstagnachmittag auf ihrem Ständigen Rat in Würzburg entschieden, am umstrittenen System zur Zahlung von sogenannten "Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids" festzuhalten.

Zuvor hatte es mehrere Brandbriefe gegeben, viele bilaterale Gespräche und zwei offizielle Treffen mit den deutschen katholischen Bischöfen, Vertretern der Orden, dem Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA). Denn das erst seit Januar geltende Verfahren, so kritisieren viele Betroffene, führe zu erheblichen Retraumatisierungen - unter anderem, weil die Entscheidungen nicht transparent seien und nicht begründet würden. Weil Betroffene, die in der Kindheit mehrfach schwerste Vergewaltigung erlitten hätten, am Ende auf einem einseitigen Schreiben in knappen Worten niedrige vierstellige Summen zugesprochen bekämen.

"Die Gespräche waren konstruktiv und in wichtigen Punkten konnte Übereinkunft zur Verbesserung des Verfahrens erreicht werden", teilte die Deutsche Bischofskonferenz mit. "Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die Positionen zur Höhe der Leistungen nicht vereinbar sind. Die Verantwortlichen für das Verfahren sehen Schwierigkeiten, wie die Vorstellungen, die der Betroffenenbeirat formuliert hat, in das System integriert werden können." Der Ständige Rat sei sich bewusst, "dass damit ein zentraler Kritikpunkt der Betroffenen nicht aufgegriffen wird. Allerdings sehen die Bischöfe in der Einrichtung einer einmaligen Widerspruchsmöglichkeit gegen die Leistungshöhe einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Verfahrens und werden der UKA einen entsprechenden Vorschlag machen und sie in die Umsetzung einbinden."

"Es wird wohl weitere zwölf Monate dauern"

Zu den weiteren Verbesserungen zähle außerdem, so die Bischöfe, die Einrichtung einer dritten Kammer bei der mit unabhängigen Fachleuten besetzten UKA. Damit solle die lange Verfahrensdauer abgekürzt werden. Johannes Norpoth, Mitglied im Betroffenenbeirat der DBK, hatte Anfang des Jahres seinen Antrag gestellt - "bisher habe ich noch nicht mal eine Antwort", sagt Norpoth. Trotz nunmehr drei Kammern müssen die Betroffenen noch lange warten, prognostiziert Norpoth: "Es wird wohl weitere zwölf Monate dauern, um die bisher aufgelaufenen Anträge abgearbeitet zu haben."

Dass die UKA zudem weiterhin ihre Entscheidungen nicht begründen muss, hält der Betroffenenbeirat für einen Fehler. Die Einrichtung eines Widerspruchsweges sei eigentlich eine Selbstverständlichkeit: "In allen Bereichen des öffentlichen Lebens gibt es klare Widerspruchswege. Hier haben die Bischöfe endlich auch einmal ein grundsätzlich übliches Gestaltungselement rechtsstaatlichen Handelns aufgenommen: Eine Begründung der Entscheidungen der UKA wird aber weiter ausbleiben."

"Statt eine spürbare Nachbesserung auf den Weg zu bringen, bleibt es bei einem problembehafteten und intransparenten System", kritisiert der Betroffenenbeirat. "Gleichzeitig hoffen die Bischöfe weiter auf die Gesprächsbereitschaft der Betroffenen, das aber völlig perspektivlos." Einmal mehr zeige sich, "dass die Bischöfe nicht bereit sind, in entscheidenden und grundlegenden Fragen die Expertise der Betroffenen anzunehmen".