Der Betroffenenbeirat bei der Deutschen Bischofskonferenz wirft den Verantwortlichen des Recollectio-Hauses der Abtei Münsterschwarzach mangelnde Kooperationsbereitschaft vor. Konkret sei ein Gespräch zur Abklärung von Vorwürfen der Vertuschung sexuellen Missbrauchs verweigert worden, heißt es in einer Mitteilung. Die Abtei teilte auf Anfrage mit, man habe sich für einen Austausch mit dem Beirat offen gezeigt.

Hintergrund ist der aktuelle Jahresbericht der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Paderborn. Darin wird Anselm Grün, langjähriger geistlicher Leiter der Einrichtung, wegen seines Umgangs mit einem Paderborner Priester kritisiert, der sexuelle Handlungen an einem damals 16-Jährigen eingeräumt hatte und gegen den später ein Strafbefehl erging.

Nach Darstellung der Kommission hielt sich der Geistliche 1992 im Recollectio-Haus auf. Bei einem Gespräch mit dem Priester und dem Paderborner Personalchef habe Grün für die Einschätzung des Priesters eingestanden, dieser sei nicht homosexuell veranlagt. Zudem habe er seine Bereitschaft erklärt, den Geistlichen in das Benediktinerkloster aufzunehmen, und vorgeschlagen, ihn bis dahin in einer Gemeinde im Bistum Würzburg in der Seelsorge einzusetzen. Der Priester war später bis 2009 im Bistum Würzburg und anschließend im Bistum Erfurt tätig.